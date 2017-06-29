哈爾濱冰雪藝術展「高雄凍物園」 小港國際花卉市場登場

哈爾濱冰雪藝術展「高雄凍物園」，今天起在高雄小港國際花卉市場登場！（記者張忠義攝）

2017-06-29 18:05

〔記者張忠義／高雄報導〕大熱天讓人熱得受不了，趕快找個清涼地避暑去！結合冰雕真實體驗童話動物夢想世界的哈爾濱冰雪藝術展「高雄凍物園」，今天起在高雄小港國際花卉市場登場！

高雄凍物園占地約400坪，由20位哈爾濱冰雕師父專程飛到南台灣，使用每顆重量約135公斤的冰磚，耗時30天、親手打造體驗愛斯基摩人零下18度的凍感世界，而用冰量也堪稱史上最多，5000顆的冰磚堆疊起來，相當於16座台北101的高度。

此次的冰雪展，特地邀請《紅公雞》的兒童文學作家、童畫大師王蘭，結合冰雕展現原創視覺藝術，以北極熊比利為主角，進入熱鬧的動物世界，有高雄的吉祥物高雄熊、大鯨魚的海底世界、貓熊與小雪人的冰屋、八爪章魚的海盜船歷險、比人還高的長毛象、呆呆的企鵝寶寶，還有宣導反毒、反詐騙的Q版花媽市長，讓人大喊：「太萌啦！」

在冰雪世界裡，還可以坐上旋轉木馬、搭乘冰雪列車、玩雪屋迷宮，或是體驗超刺激的滑雪道；溫馨小叮嚀，想要進入零下18度的凍物園暢遊，可得自備禦寒衣物或是現場租借羽絨外套，不然你也會變成急凍人啦！

一對男女在火車彩色冰雕前自拍合影。 （記者張忠義攝）

哈爾濱冰雪藝術特展還有還有宣導反毒、反詐騙的Q版花媽市長，讓人大喊：「太萌啦！」（記者張忠義攝）

參觀民眾要先穿著防寒雪衣才能入內參觀，最好再戴上手套手才不會凍僵，體驗極冷環境的凍感。（記者張忠義攝）

哈爾濱冰雪藝術特展在零下18度C環境呈現彩色冰塊製成的冰雕作品逾60件。（記者張忠義攝）

哈爾濱冰雪藝術特展還有打造長37公尺的滑雪冰道，讓你坐在氣墊上滑雪享受冰涼速度感。 （記者張忠義攝）

這位大叔凍得表情會不會太誇張。（記者張忠義攝）

哈爾濱冰雪藝術特展在零下18度C環境呈現彩色冰塊製成的冰雕作品逾60件。（記者張忠義攝）

哈爾濱冰雪藝術特展一進場就可看到高雄觀光大使高雄熊，張開雙臂歡迎你。（記者張忠義攝）

冰雪藝術展一定少不了雪人。（記者張忠義攝）

三五好友在冰天雪地自拍，別有一番情境。（記者張忠義攝）