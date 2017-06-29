醫病》近九旬老婦罹胰頭癌 醫：黃疸是重要徵兆

2017-06-29 17:36

〔記者林惠琴／台北報導〕高齡89歲的呂陳老太太，因黃疸就醫後發現罹患胰頭癌，由於年紀大、風險高，因此選擇使用達文西胰十二指腸切除微創手術，傷口僅3公分，術後隔天可下床，更於住院12天後就出院，無任何併發症，是該院接受此手術年齡最高的個案，今日出席記者會一直不停感謝醫療團隊。

台北榮總一般外科主治醫師王心儀表示，罹患壺腹周圍腫瘤的患者，需要接受胰十二指腸切除手術治療，傳統剖腹傷口大小達30至40公分、疤痕大、劇痛，手術時間約4至6小時，出血量約500至800CC，下床需要等1至2週，平均住院31至36天，健保給付，但後來有達文西機器手臂微創，傷口大小僅3至4公分、疤痕小、微痛，手術時間約6至8小時，出血量100至200CC，下床活動只要等1至2天，最快住院僅7天，但必須自費，台北榮總一般外科主任石宜銘補充，耗材費用約35萬至40萬元不等。

石宜銘提醒，若60至80歲族群出現黃疸症狀，有無痛、沒發燒、漸進式、不會緩解等徵兆，且胃口差、體重輕，或是沒有家族史但近期發生糖尿病等情形，最好進一步檢查，確認是否為壺腹周圍癌，以利早期發現、早期治療。

台北榮總從2014年執行達文西胰十二指腸切除微創手術以來，石宜銘所率領的胰臟團隊，已完成103例，且零死亡，位居國內各醫院之冠。