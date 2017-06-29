斗南農會推「好農好食in斗南」 帶領消費者體驗農村

斗南鎮農會與水保局、農糧署合作推出「好農好食in斗南」田間體驗活動，讓都市消費者認識農村之美及作物生長過程。（記者黃淑莉攝）

2017-06-29 17:43

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南鎮農會生產的越光米品質不僅受國人喜愛，也深獲日系連鎖餐飲業者肯定，還帶著餐廳主管專程到斗南田間體驗及參觀，了解從產地到餐桌的作業流程。

斗南鎮農會為提高農民收益，確保消費者吃得安全、安心，這幾年極積與農民契作生產在地特色質米、推動產銷履歷，今年在水保局、農糧署的指導下進一步試辦友善耕作農法，並推出「好農好食in斗南」的食農教育田間採收體驗活動，帶著消費者走進農村，認識農村之美及作物生長過程。

斗南鎮農會供銷部主任張耀裕表示，知名日系咖哩連鎖餐飲業者在挑選用米時，特別拿了斗南農會生產的越光米與日本的越光米評比，品質不相上下，但新鮮度斗南農會大大勝出，業者對生產環境十分好奇，專程帶著各分店主管到田間參觀及體驗。

水保局南投分局課長王智緯指出，許多人都認為都市人「吃米不知米價」，還有都市人看到作物幾乎都在餐桌上，所以有人以為西瓜、鳳梨都長在樹上，水保局與斗南農會合辦食農教育體驗活動目的，希望藉由帶領都市消費者走進農村認識農村的美好，更認識農作物的生長過程。