「晴空小侍郎」竹縣開演 明華園陳勝福贈票助弱勢

明華園戲劇總團旗下新創的「風神寶寶兒童劇團」所演出的「晴空小侍郎」兒童劇將在8月12日到新竹縣結合公益演出。（圖由明華園戲劇總團提供）

2017-06-29 19:02

［記者黃美珠／新竹報導］明華園戲劇總團旗下的「風神寶寶兒童劇團」，結合東方文化與包含客家、京劇、豫劇、歌仔戲在內的傳統戲曲，創作一齣展現手足親情、環保、惜物愛物等價值觀的「晴空小侍郎」兒童劇，將在8月中在新竹縣售票演出。總團長陳勝福今天拜會縣府文化局長張宜真贈票給縣內弱勢家庭，希望這些親子也能有機會進場欣賞。

陳勝福受訪語帶玄機的說，這齣兒童劇其實是個「鬼」故事。

故事內容描述1個小妹妹出外後遭遇不幸意外，其實已經往生。哥哥因為思念妹妹，認為妹妹只不過是出門去玩忘了回家，所以執意要去把妹妹找回來。

沒想到他一路尋到了陰曹地府，看到有些人因為生前浪費，導致死後要吃掉很多之前被他暴殄、已成餿水的食物，從中置入生命教育、生命關懷、環保、簡約過日子等正面的價值觀。

陳勝福說，「風神寶寶兒童劇團」是明華園最近4年多新創的兒童劇團，創團第3年就獲得登上國家戲劇院演出的肯定。

他說，國內的兒童劇幾乎都充斥著西方的元素。他們希望東方的文化能被看見，所以在「晴空小侍郎」中大量運用東方的元素，特別是傳統戲曲部分，從客家戲曲、歌仔戲、到京劇、豫劇、武術、舞蹈都有呈現。

他很自豪的說，今年初，這齣為時約2個小時的戲劇，在台中演出後謝幕、散場，演員用擊掌心的方式跟大小觀眾朋友們互動，結果光是擊掌心就另外花了1個半小時，可見受歡迎的程度。