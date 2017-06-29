逾4成民眾少報過去性史 男比女少報1人

2017-06-29 18:06

〔記者林彥彤／台北報導〕被另一半問性史，你/妳會誠實回答嗎？台灣愛滋病學會最新調查結果檢視，有超過4成的人會少報過去性行為人數，其中男性比女性還要少報1人。對此醫師表示，性行為人數多寡與愛滋風險未必相關，唯有定期篩檢和全程使用保險套才能預防愛滋病感染。

台灣愛滋病學會本月初針對全台1110名18至35歲、有過性經驗的男女進行調查，結果有41.1%的受訪者表示會刻意少報自己發生性行為的人數，其中男性少報1.9人、女性少報0.9人。

台灣愛滋病學會理事、台大醫院內科部主治醫師洪健清指出，從此次調查中發現大部分受訪民眾會刻意隱藏自己過去性史的人數，不過其實人數的多寡與愛滋病感染風險未必相關，主要還是發生性行為時是否有全程做好防護。

但此次調查卻也發現，有75.2%的人並未全程使用保險套，原因是有61.9%的人錯誤認為有固定性伴侶所以不用戴，而有38.4%的人則是口交時不戴。

洪健清表示，保險套可預防病毒感染，因為當男性勃起時，前列腺其實就會開始出現分泌物，病毒會經由分泌物接觸傳染給另一半，就算有固定性伴侶或是過程中僅有口交也會有傳染風險，而保險套可預防病毒接觸。

洪健清提醒，使用保險套應避免中途拿掉或是不慎滑脫，而預防愛滋並要定期主動篩檢，若檢出結果為陽性還可以提早投藥治療，如檢出為陰性也可考慮是否接受預防性投藥以降低感染風險。

為加強宣導全民篩檢愛滋的重要，台灣愛滋病學會邀請藝人蔡依林擔任2017年「為i篩檢」大使，她強調，愛無異同，期盼大眾不分性別、性傾向，都能以健康的態度面對愛滋篩檢。