體育館變臨時廚房！ 大王國小學生動手煮午餐

學生們自己調配食材配料。（記者王秀亭攝）

2017-06-29 17:17

［記者王秀亭／台東報導］台東太麻里鄉大王國小中年級學生今天不吃學校營養午餐，而是當起小廚師，自己動手烹飪，以在地食材煮出佳餚，4個班級把學校體育館變成臨時廚房，進行廚藝大車拚，每個班級分別煮出一道百人份的菜色，大家揮汗完成後，直說原來自己烹飪好玩又充滿挑戰。

大王國小近年來推動食農教育，在太麻里金針山家政班長鄭淑芬的協助下，中年級學生決定學期末「煮好料」與大家分享，從菜色選擇、每道菜的食材選擇、配料到烹煮成菜，全都自己決定與製作，教導主任林松永說，為了贏得料理王，每個班級的學生事前試煮多次，班級投票選出最佳調配比例。

今天上午「金針大王料理廚藝大PK」比賽哨音一響，大家立即依照事前規劃，分組烹飪，有人負責洗菜、切菜，有人守在卡式爐旁，準備將各項食材下一一鍋，第一次要煮百人份餐點，學生們難免手忙腳亂、狀況連連，還好學生們互相提醒，越做越順手，也更有小廚師的架式。

經過中年級師生及校長高進欽、金針山家政班長鄭淑芬等人的品嘗、票選後，三年一班的營養飯糰以一票之差險勝四年二班的番茄炒蛋而奪冠，林松永說，大PK只是過程，學生們享受烹飪過程，及吃的開心最重要。

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大王國小中年級學生首度當廚師，就要料理百人份的量，只好分工合作分次完成。（記者王秀亭攝）

學生們分工合作煮美味料理。（記者王秀亭攝）