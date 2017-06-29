台東欲標售知本溪疏濬砂石方 地方籲保留護堤養灘

2017-06-29 17:15

［記者陳賢義／台東報導］台東縣政府現正進行知本溪疏濬工程，將挖掘砂石堆置在堤防後方空方，計畫招標販售，獲利「整碗捧走」入縣庫，在地卡大地布部落族人聞訊譁然，盼將砂石用來保護堤防，當大水來時會把這些砂石沖到大海，而砂石沖到大海也能兼顧養灘，增加沙灘面積或預防海岸快速被侵蝕。

台東縣政府建設處長吳慶榮表示，挖掘土石分成2部分堆放，放置堤坊邊的日後將用來補強堤防強度防大水，而暫置在堤防後方的砂石則將對外標售，獲利繳交縣庫，目前尚無利用獲款回饋地方的打算。

建設處長水利科長吳哲元表示，由於林務局現於知本溪上游進行「降壩」工程，順溪而下砂石量過大，現有河道難消化，才會將疏濬開挖土方運離河道，而護堤養灘也是整治河川的方法之一，會再進一步與部落商討。

卡大地布部落主席林金德表示，開發行為如果在傳統領域施作，必須經過部落的同意，但縣府並沒有這樣做，是漠視還是藐視，日前會同相關單位與人員會勘時據理力爭，縣府才在事後補救，擇日要到部落說明協商。

林金德說，幼時知本的海岸沙灘是非常寛廣，而且會有烏龜上岸生蛋，猶記得那時的南迴海岸整面是沙灘，不像現在公路旁就是海洋及「水泥粽（消波塊），颱風來時海水就打上路面。

至於台東海岸為何會侵蝕的那麼快，是因為在70至90年間，台灣的經濟起飛，西部做了許多重大建設，於是挖了東部的河道及海岸砂石，每天大量運到西部，因而海岸失去了養灘用的砂石，不得不用水泥粽子阻擋海水，但一點效果也沒有，反而侵蝕越來越嚴重，既然現在台灣西部沒有重大建設，為什麼不把砂石還給大海，讓它有養灘修復海岸的機會，政府不要為了貪心想變賣砂石，把這砂石堆積在部落傳統領域，造成生態浩劫及環境污染，並侵犯部落土地主權。