公共運輸市占率18.1％ 創8年新高

2017-06-29 19:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日公布105年民眾日常使用運具狀況調查，去年台灣公共運輸市占率為18.1%，創下近8年來新高紀錄；各縣市政府公共運輸市佔率比較中，台北市42.8%最高，其次為沒有捷運的基隆市，市佔率也有39.8%，第三名是新北市的33.8%；私人運具中以機車使用比率45.9%最高，值得一提的是軌道運輸市占率達6.9%，同樣創下歷年新高。

雖然公共運輸市占率創8年新高，但是台灣私人機動運具市占率仍有70.6%，是近8年第二低。民眾外出使用運具以機車比例最高，達45.9%，其次為自用小客車23.7%、汽車客運8.8%；值得一提的是步行佔7.1%，還比軌道運輸6.9%還高。交通部表示，觀察歷年汽車客運及軌道運輸市占率變化，「軌道運輸」呈持續上升態勢，105年6.9%已創歷年新高，較104年上升0.2個百分點，較98年提升1.9%；而「汽車客運」歷年大致在9%上下，105年8.8%僅較98年上升0.4%。

若以性別觀察，近8年男、女性的公共運輸市占率大致呈增加趨勢，且女性高於男性，105 年女性為22.4%創近8年新高，較98年上升2.5%；男性為13.8%，較98年上升1.1%。從男女性使用運具的習慣來看，105年女性在「軌道運輸」及「汽車客運」市占率分別為8.2%及11.1%，均較男性為高；男性則在使用「自用小客車」的市占率 27.9%較女性為多，而男女在使用「機車」的市占率相當，均超過45%。

以年齡別觀察，105年公共運輸市占率以「15歲以上未滿18歲」占54.0%最高，其次為「18以上未滿20歲」占40.8%，再其次為「65歲及以上」占23.6%；顯示最常使用公共運輸還是學生族群及銀髮族。超過20歲後使用公共運輸比例就逐漸下降，40歲以上未滿50歲占11%最低，50歲以上使用公共運輸比例就逐漸上升。

交通部表示，整體來說台灣公共運輸呈現緩步成長的趨勢，如何兼顧軟硬體建設以強化公共運輸系統便利性，誘導民眾多搭乘公共運具，仍是努力的目標。但私人機動運具市占率居高不下，機車及自用小客車市占率歷年來分別高居46%及24%上下，無明顯降低狀況，如何抑制民眾私人機動運具使用量為當務之急。軌道運輸市占率也創新高，主因近年積極推動軌道運輸建設，如何讓軌道運輸與汽車客運的相互接駁更便利，是未來努力目標。