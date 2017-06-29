拒絕塑化劑 環團要求PVC桌墊校園止步

2017-06-29 17:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕「630學校結業式，終結PVC（聚氯乙烯）毒桌墊，全面退出校園！」多個環保團體代表，今天在彰化縣政府廣場喊口號、演行動劇表達訴求，他們希望縣府教育處強制要求學校，不要讓PVC毒塑膠進入校園，學校合作社改賣不含塑化劑和PVC材質的桌墊和墊板。

學校使用PVC用品，以桌墊、墊板和1次性容器居多，還有部分體育課也會使用到的瑜珈墊等等，少部分橡皮擦也含有PVC成分，可說學生從走進教室的那一刻起，周遭用上PVC材質的用品很平常。

包括主婦聯盟台中分會會長張明純、要健康婆婆媽媽團彰化團團長顏淑女、彰化縣環保聯盟等多個環保，齊聚縣府廣場表達共同訴求，她們希望6月30日學期結業式，是PVC毒桌墊在彰化校園的最後1天，要求縣府明令終結校園裡的PVC毒桌墊，比照含糖飲料禁令的作法，從今年新學期開學起，讓PVC毒桌墊全面退出彰化校園！

國小學童家長張淑芬表示，老師和家長都沒注意到孩子每天在學校課桌上使用的軟墊，竟是由PVC製成的毒塑膠，無意中讓孩子每天接觸塑化劑，暴露在環境賀爾蒙的高風險危害。

環保聯盟總幹事施月英說，PVC是氯乙烯經加成聚合反應得到的高分子材料，早在30年前氯乙烯就被國際癌症研究署列為第1級致癌物，而2008年歐盟、美國等地禁止使用，孩童正值發育階段，避免接觸是關鍵，他們希望除了學校禁用PVC墊板，家裡也要一併移除禁用。

對此，教育處副處長張雀芬表示，桌墊等文具用品多為學校或是家長會代購，並非縣府的財產，教育處會多管齊下，行文學校提供相關PVC毒害與辨識資料，要求學校採購學生用品或接受外界捐贈時，嚴格把關，同時製作PVC毒害宣傳單，由學生攜回供家長閱覽，也會要求學校辦理班級巡檢，就學童攜帶到學校的PVC疑慮文具用品，主動告知家長該產品可能產生的危害，及早更換。