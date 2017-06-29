7年級男生合圓甜點夢 回鄉開店教烘焙

2017-06-29 16:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏縣枋寮鄉的7年級男生鄭紹強，喜歡吃甜點，曾有1天嗑掉1個8吋蛋糕的紀錄，去年他和同學同事3人集資200萬元，開了一家手作烘焙店，以年輕男店員教做的策略成功吸客，半年就回本，最近回到故鄉屏東展店，要和鄉親分享甜點夢。

3個熱愛甜點的創業男生，包括79年次的鄭紹強與同學邱佑鴻，還有74年次的同事鍾志昌，去年底在高雄市開了第1家店，打造出溫馨繽紛的空間，讓親子、情侶、朋友、家庭可以動手烘焙餅乾、蛋糕，結果反應出乎意料，讓他們決定回到鄭紹強的故鄉，在屏東市某百貨公司開第2家店。

鄭紹強畢業自亞洲大學，主修經營管理，他說，大學時就參加點心社團，鑽研蛋糕、餅乾等甜點的製作，畢業後先在資訊業工作，大約1年左右公司縮編，他離職之後重新思考未來，決定朝興趣發展，讓喜歡烘焙的人能聚集在一起，享受動手做的樂趣與成就感。

由於烘焙市場較受女性歡迎，鄭紹強和夥伴在挑選店員時，就以7年級的男生為主，顧客自選菜單、自取材料後，就由男店員從旁指導烘焙過程，結果大受歡迎，來店客9成9是女性，第2家店也採相同策略，鄭紹強說，目前15名員工，近9成是男生。

主張自己的甜點自己做，這群7年級男生的店還有一項特色，就是消費當天的壽星可免費做1份5吋生日蛋糕；他們的新店雖然要到7月2日才開幕，但早有不少人預約體驗。