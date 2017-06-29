全台首支精神病友組成的社區服務隊 志工10年不缺席

2017-06-29 16:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部嘉南療養院10年前輔導籌組全台首支以精神病友為主的崇愛社區服務隊，包含清潔打掃、關懷獨老，甚至到護理之家帶團康，有些志工迄今仍持續參加，活動不曾缺席，在各界正向回饋的認同與掌聲中，完成了自我價值的實踐，走出生命幽谷。

嘉療的崇愛隊，以鼓勵病友投入社區服務為宗旨，深獲地方鄰里好評，院方今天舉行「10年有成」感恩活動，元老級的志工現身說法，分享他們快樂助人的心路歷程，也由於民眾的肯定，有效降低自我污名化程度，希望各界繼續給予支持。

院長鄭靜明說，由於病友們的主動參加，崇愛隊的招募相當順利，起初由職能治療師引導，從事志工行列，後來就發展出自主管理組織，並號召有服務精神的患者一起投入，持續運作迄今。

鄭靜明表示，該院收治的多為思覺失調症，除了藥物治療之外，各式功能的有效訓練，也很重要，但在社會傳統的刻板印象下，對精神疾病的污名化，造成患者恐懼踏出復健的第一步，相當可惜。

鄭靜明強調，志工因具「付出」的性質，社會大眾的觀感較為正向，鼓勵患者投入服務，很適合當作復健訓練的媒介，也可以提升、實踐自我價值感，有助於舒緩病情，一舉數得。

創隊元老之一的呂姓病友指出，透過系列的服務訓練後，他更勇敢地與人群互動，回到社區參加了巡守隊，為街坊鄰居的安全盡份心力，假日還擔任環保志工，積極投入，樂此不疲。

目前擔任崇愛隊理事長的盧姓病友甚至在服務過程中，思考著如何進行任務調配，計畫性地鼓勵當地的老人家也能一起融入，攜手讓社區更好。

職能治療師高婷提到，崇愛隊投入的工作包含社區清潔打掃、關懷獨居長輩、海邊淨灘，也會到護理之家帶領活動等，每年累計服務逾1000小時。