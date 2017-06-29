竹市老舊東門市場 翻轉成青年創業基地

2017-06-29 17:22

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府為讓舊東門市場再創新氣象，把荒置的3樓打造為青年創業基地，更獲得國際扶輪3500地區100萬元獎助金，資助青年創業，市長林智堅今天宣佈啟動青年創業基地招幕活動，鼓勵青年來創業，市府已斥資200萬元整修3樓空間，將提供12個攤位，以每月1090-1300元租金提供青年創業，鼓勵年輕人勇敢逐夢。

新竹市東門市場是日治時期就有的傳統市集，民國66年改建成現今的市場，是新竹市第一個有手扶梯的公有市場，曾經風華一時，更是南北貨及日本舶來品的集中處，不過隨著新興大賣場和超市林立，讓東門市場逐漸沒落，這幾年還淪為街友聚集的場所，讓很多年輕人不敢踏進市場內。

新竹市府啟動舊城區的規劃，除設立舊城再生基地，也著手改變東門市場，產發處更將東門市場規劃為青年創業基地，鼓勵年輕人勇敢創業逐夢，市長林智堅說，去年10月市府與清華大學簽定青年基年合作意向書，更獲得國際扶輪社3500地區提供獎助金，市府也展開東門市場的整修，即日起到8月15日，更啟動青年創業基地招幕活動，鼓勵年輕人到東門市場圓夢。

新竹市府產發處市場管理科表示，市府已進行東門市場三樓的整修，除整理環境、空間，也拉好網路與水電，將提供12個青年創業攤位，每攤位規劃3.6坪，租金每個月僅1090元到1300元，希望鼓勵年輕人創業，翻轉東門市場老舊刻板印象，再現市場榮景。

產發處表示，目前東門市場已有多個青年團體進駐，包括清大的「開門工作室」，也有早餐店及工作室等，鼓勵想從事餐飲及藝術創作或社區改造、社會設計的青年人來創業，一起圓夢改造東門市場。