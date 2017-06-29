北投納涼季本週開跑 特展、表演、古蹟導覽看不完

北投溫泉博物館「井村大吉的北投湯樂園」歷史特展，將北投溫博館佈置成裝置藝術，在大浴池中掛上薄紗垂廉，在注滿水的浴池中放入清涼感十足的透明浮鈴。（文化局提供）

2017-06-29 16:15

〔記者張凱翔／台北報導〕炎炎夏日週末不知何處去？北市文化局策劃「北投納涼季」系列活動，包括歷史特展、音樂季、舞蹈表演和古蹟導覽等活動。納涼季從本週五「井村大吉的北投湯樂園」歷史特展於溫泉博物館開始，7月1日、2日是活動高潮，有搖滾音樂表演、馬戲丑劇、文創市集和戶外電影院與野餐活動，納涼季將持續至7月23日晚上，以山林音樂表演作結。

文化局表示，日治時期官方都會舉辦大型的夜間納涼晚會，以撫慰在台日本人的心靈，這也是台灣夜市文化的起源。納涼會都會選在燥熱的溫泉地舉辦，北投作為台灣指標性溫泉地，自然雀屏中選。1913年時任台北廳長的井村大吉，為了慶祝北投公共浴場落成（現為北投溫博館）舉辦納涼季，現場有煙火、舞台表演和各式小販，這次納涼季就是要重現當時榮景。

「井村大吉的北投湯樂園」歷史特展，將北投溫博館佈置成裝置藝術，在大浴池中掛上薄紗垂廉，在注滿水的浴池中放入清涼感十足的透明浮鈴，一旁則是一系列的環狀影像展覽，回顧北投成為知名溫泉鄉的歷史脈絡。

這次納涼季有2場大型夜間活動，首先是7月1日、2日的「仲夏冰西瓜山樂園」，連續2晚從下午4點開始，新北投七星公園就會有剉冰市集、西瓜冰池、「夾子電動大樂團」表演、馬戲丑劇、夜光遊樂場和星空電影院播放《五星級魚干女》等活動。

除了特展、音樂和表演活動外，7月9日至16日間，北投衛戍醫院有4場導覽，北投台銀舊宿舍則有5場導覽活動可參加。北投衛戍醫院為台灣首座溫泉療養院建於1898年，是台灣僅存日治初期軍事醫療專用建築；北投台銀舊宿舍是由於29年代的小塚家別墅，與30年代興建的新松島旅館結合而成，是台灣罕見且僅存的日本茶室、溫泉旅館、和洋混風豪宅之合體。

北投納涼季系列活動皆免費參加，但2處古蹟導覽活動需事先報名，相關資訊可上北投溫泉博物館網站查詢。