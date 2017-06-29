台、法混血替代役 自幼當爸媽語言溝通「傳令兵」

2017-06-29 16:52

［記者黃美珠／竹縣報導］水能載舟，也能覆舟！這對新竹縣政府台、法混血的文化替代役男邱柏瑋來說完全正確。原來他的台灣媽媽只會中文和日文，跟法國爸爸婚後有很多語言上的隔閡，使他自幼就要當「傳令兵」協助溝通，間接讓他中、英、法文都溜。最近他不僅替縣立演藝廳新添演出前英文版的注意事項播音，也計畫未來要以此語言、和特別懂得溝通技巧的優勢，開創自己人生。

邱柏瑋的母親是個服裝設計師，留學日本時跟他當時擔任模特兒的父親邂逅，婚後舉家在台定居，他和弟弟因此擁有台、法雙重國籍。

這樣的異國婚姻並沒有特別浪漫，邱柏瑋直言。因為母親只會中文和日文，父親也只是略懂中文，所以小時候他們跟媽媽說中文，跟爸爸講英文，去了法國念書才開始學法文。

為了幫忙父母溝通，充分做好「傳令兵」的角色，所以中文、英文他都學得不錯，再加上國中前曾一度隨爸爸的工作去美國念書，間接也強化了他的英文聽說寫的能力。

邱柏瑋說，台灣是他的故鄉。以前住台灣，每年都要出國，最近7、8年住在法國，卻又思念媽媽、台灣的好朋友們而每年回台。他不想放棄台灣的國籍，又不願因為兵役問題造成入、出境上的困擾，所以在法國申請回台當替代役，4個月前分發到新竹縣服務。

縣府文化局長張宜真說，縣長邱鏡淳大約1個月前到演藝廳欣賞節目，發現演出前的注意事項廣播有中文和客語版，但就是少了英文版。

在經費有限下，他們想到邱柏瑋，還由留美碩士、當過主播的張宜真親自「口試」，確認邱柏瑋的口音等各方面確實道地後，交辦他協助錄製。

沒想到邱柏瑋瞄了1眼注意事項的中文版內容，即席翻成英文後稍微順稿、調整速度，就在安靜不被打擾的劇場內用手機錄音完工，成為現在使用中的播放版。

由於聽起來就像是很專業的外國播音員，且嗓音渾厚富有磁性，「發聲」後立刻引起很多進劇場看戲的粉絲們注意和討論。

相關影音