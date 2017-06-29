花藝造景競賽作品展示 角落也能打造花園

花藝造景競賽第2名作品「LIKE花博」。（記者張菁雅攝）

2017-06-29 16:07

〔記者張菁雅／台中報導〕打造花園城市，台中市西屯區公所舉辦花藝造景競賽，得獎作品即日起至7月7日在公所前廣場展出。第1名作者劉仲凱表示，他的作品選擇容易取得、好照顧的植栽，民眾可以仿照，在自家陽台設計小花園。

這次競賽共有12組隊伍參加，參賽者必須在長1.3公尺、寬2.5公尺範圍內進行花藝造景，花了一天半的時間完成作品。經過評選後，今天舉行頒獎典禮，劉仲凱的作品「城市花園」獲得第1名；第2名作品是郭哲棟、王成宇、張嘉玹的「LIKE花博」；第3名則是王金台、江明憲的「柿事如意」。

劉仲凱從事園藝工作已15年，他表示，這次得獎作品都使用天然素材，並選擇容易取得、好照顧的植栽，例如，仙丹花、杜鵑、薄荷等，這些都可在花市買到，花費也低，木材則是樹木鋸下的枝條，切成小段後堆疊造景，很多人家裡只有陽台，民眾參觀後，回去可以仿照，將自家陽台變身為小花園。

得獎作品即日起至7月7日在西屯區公所廣場展出，廣場顯得頓時花團錦簇。公所另設置1處大型花博裝置藝術，植栽融合竹編藝術，還有2018台中花博吉祥物石虎家族。為方便民眾利用夜間前去觀賞，公所已在廣場增加照明設備，讓夜間賞花成為消暑新活動。