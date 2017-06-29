機場管制區如何運作？ 桃機主題展推VR一探究竟

2017-06-29 16:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場近年陸續獲得國際評比肯定，如國際機場協會（ACI）評比為2016年全球服務品質客運量級距2500萬至4000萬的分組第一、英國非營利獨立調查機構Skytrax頒發「2017世界最佳機場服務人員」及「2017亞洲最佳機場服務人員」雙料冠軍。桃園機場公司今日起於第二航廈1樓接機大廳北側，舉辦桃園機場大聯盟主題展－「飛行日常用心連接世界」，向各界揭露桃園機場獲獎的秘密，介紹那些讓機場得獎的幕後英雄們，日常在機場各崗位的工作情況。

桃園機場整個服務團隊就是一個服務大聯盟，面對每天平均超過11萬名旅客進出的運量，業務龐雜分工縝密，包含海關、移民署、動植物防疫檢疫局、航警局等公務單位（CIQS）、航空、地勤、清潔、保全以及免稅商店、餐飲店的服務夥伴等，共有超過232個駐場單位、共3萬名員工，全年無休24小時為旅客提供服務。

展區運用桃園機場CI標準色，打造VR貨櫃展覽空間，象徵機場龐大的客貨運量，及扮演國際間貨運轉運中心角色，更首次以時下最夯的VR虛擬裝置，引領大家走入機坪管制區，一探運作奧秘，並透過身歷其境的觀展玩樂互動，體驗飛行日常的驚奇和樂趣；桃機公司表示，主題展將多面向呈現服務大聯盟角色職掌和機場日常運作，現場還有扭蛋、限量獨家周邊物品、主題明信片，供民眾索取。