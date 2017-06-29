祖先骨骸存台大50年 馬遠部落後代泣祭

布農族馬遠部落的後代今天來到台灣大學醫學院，面對50多年前被取走的祖先骨骸，前來祭拜禱告，哭訴過去沒辦法讓祖先回家，沒有盡到責任，如今有生之年可已尋獲骨骸，對天主滿心感謝。（記者吳柏軒攝）

2017-06-29 15:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學醫學院幾位教授在1960年代前往布農族馬遠部落，帶回43具骨骸進行體質人類學研究，如今50多年過去，馬遠部落後代察覺祖先遺落在台大，決定前來取回，經多方協商後，今天在醫學院內終於見到50多年前的祖先，當場祭拜哭泣，訴說對祖先的思念之情。

馬遠部落指稱，當年台大未經往生者家屬同意，取走祖先遺骨，觸犯布農族禁忌，成立自救會要讓祖先回到故鄉，今天先到凱達格蘭文化館前抗議，並在下午前往台大醫學院，進行祭拜祖先儀式。

現場多位馬遠原民在室內等候，台大醫學院人員打開收藏骨骸的盒子後，立刻展開禱告默哀，並以族語向祖先訴說思念之情，哭訴竟50多年來沒辦法讓祖先找不到回家的路，沒有盡到後代的責任，如今在有生之年可以讓祖先回歸，對天主滿心感謝，並以族語高歌，氣氛讓人不勝唏噓。

但台大主任秘書林達德表示，過去在1960年代，當時台大有多名教授進行體質人類學研究，前往馬遠部落，經過當時部落村民大會同意後，取回了骨骸，雖有文獻紀載60具，但因年代久遠，目前存有正式紀錄的是43具，大多是無名者，年齡也無法知道，但透過學者研究，紀錄這些骨骸的骨骼、形狀等資料，發表相關學術論文，同時將骨骸妥善保存，放在台大50多年。

林達德說，後來經自救會發起行動，且經立法委員、原住民委員會及教育部等多方協商，台大也在上週通過決議，將會全力協助原住民，把祖先骨骸歸還，雖然骨骸研究有其複雜學術研究倫理等因素，但台大主要考量原住民情感，而過去台大也歸還過莫那魯道的遺骸，這次則是首批大量骨骸歸還，將來會建立好的案例，讓後面的原住民安心、作業順暢等。