長輩不獨食 關農餐廳祭優惠鼓勵出門共食

關山鎮農會米國學校餐廳每天推出碗公飯，以折扣優惠鼓勵鎮上長輩相招共食。（記者王秀亭攝）

2017-06-29 16:19

［記者王秀亭／台東報導］農村年輕人口嚴重外流，不少長輩三餐窩居在家簡單吃，關山鎮農會為鼓勵長輩出門共食，從7月起海端、關山地區65歲以上長輩，到關農米國學校餐廳共食，可享8折優惠。

米國學校校長彭衍芳表示，關山鎮人口數8000餘人，其中約1600人為65歲以上長輩，由於多數長輩的兒孫不在身邊，家中人口簡單，往往燙個青菜，搭配個醬菜、白飯就解決一餐，長期下來其實吃得不太健康，甚至交談對象只有固定幾人。

彭衍芳說，米國學校餐廳每日供餐，食材取自在地，菜色多樣豐富，關農考量農村現況後，決定推出長輩共食優惠活動，關山、海端地區長輩只要憑身分證件，就能享8折優惠，不必大熱天在廚房揮汗煮飯，還能邊吹冷氣，邊和朋友談天說地。

活動曝光後，有不少鎮民開心地準備帶爸媽去品嘗，直說長輩省事又能吃得豐富又健康，也有民眾認為，農會不如直接送到家，要長輩出門太危險。

彭衍芳表示，弱勢或行動不便的長輩目前有老人送餐、日托站或日照中心等長照資源協助，主要是透過餐飲折扣，鼓勵健康、能四處走動的長輩，不要總是待在家中，多到戶外交友談心，更盼關農此舉拋磚引玉，未來有更多鎮上餐飲業者可以響應跟進。