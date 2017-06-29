態度最重要 七年級青年與家扶兒分享創業甘苦談

2017-06-29 16:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林家扶中心10名自立大專青年今天和創意餐廳業者蔡明諺對話，分享創業經驗並提供體驗機會，蔡明諺鼓勵大家不論從事哪種行業，努力不放棄才能脫離貧窮循環，而且態度相當重要。

創業議題發燒，但對經濟弱勢家庭卻是一條相當遙遠的路，雲林家扶中心主任廖志文今天帶著家扶大專生拜訪7年級創業青年蔡明諺，並請「蔡老闆」實務指導，讓學生受益良多。

蔡明諺提醒大家，無論是哪種行業，創業首要就在打造「特色」，還有面對職場的「態度」，彼此相互激勵，找到可以提供奧援及訊息的資源，才能一圓創業夢。

蔡明諺一邊沖泡咖啡一邊帶大家認識咖啡豆、研磨、沖泡技巧，細聞分辨各種咖啡，以及如何將健康、天然食材和消費者分享，回想當年縱有一身好手藝要開店仍稍嫌不足，所幸有好的態度加上熱誠，廣結善緣才能開店營業。

家扶社工黃郁婷指出，大專生就業、自立前常感到茫然迷惘，特別安排此次對談及體驗，增進認識創業過程及準備方向，提升職場適應力、確立目標，建立自信心。

高雄餐旅大學亭均表示，親身體驗學習沖泡咖啡的技巧，有助累積餐飲能力規劃未來就業或創業；懷有創業夢的首府大學杜明傑感謝老板分享，瞭解創業不容易，自我鞭策增強技能早日圓夢。