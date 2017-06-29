舞者戴N95口罩連舞8分鐘 為什麼…

「HPS舞蹈劇場」雖非專業科班出身，卻深藏舞動靈魂永不滅。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-29 15:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「HPS舞蹈劇場」以高雄在地引發全台震驚的氣爆事件作為主題發想，今年推出年度製作《消逝的城市》，其中1段舞碼全程戴N95口罩舞蹈8分鐘，舞者用自己深切感受，警醒大家關注環境污染問題。

「HPS舞蹈劇場」由編舞家謝佩珊於2015年成立，團員年紀平均不到30歲，來自各行各業，才成立3年就已推出2檔製作，2015年以舞者生命歷程為素材創作的《暗角》，即廣受好評；今年新作《消逝的城市》將於明、後2天在台南文化中心登演。

HPS藝術總監謝佩珊表示，團員都來自高雄，而且很多人住在三多路，高雄氣爆事件震撼經驗，讓人更加反省環境危機，《消逝的城市》創作理念不僅是描述1個氣爆事件，更隱含人們不斷消耗資源下，各城市都將面臨生存困境，全程戴N95口罩對團員是挑戰磨練，也是對社會提出最沈重呼籲。

「HPS舞蹈劇場」擅長觀察現代人的生活樣貌，將特殊議題發展成情節，創造出獨有舞蹈風格，以當代性的肢體語彙詮釋社會脈動與現實下人性衝擊議題。

舞團期許透過作品帶領大家共同關注，並一起走入事件中審視與思辨，梳理人與人之間、人與社會環境關係與樣態，更期許在創作演出與教育推廣並行下，致力為南台灣舞蹈藝術發展創造更優質演繹環境。