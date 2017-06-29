台中市四文化中心「戲遊文化城～藝術遊園地」活動今開幕

2017-06-29 16:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市文化局配合文化部「活化縣市文化中劇場營運計畫」，推出「戲遊文化城，藝術遊園地」，整合葫蘆墩文化中心、大墩文化中心、屯區藝文中心及港區藝術中心，將於7月至11月推出系列藝術節及劇場推廣講座活動，希望透過多元形式，讓參與者體驗劇場美學，享受多元表演藝術的樂趣。

「戲遊文化城，藝術遊園地」開幕活動，今天在葫蘆墩文化中心舉行，由大開劇團及文和傳奇戲劇團帶來精彩表演，為系列活動揭開序幕！。

文化局副局長施純福表示，「戲遊文化城，藝術遊園地」邀請傑出團隊及金藝獎團隊等前來表演，還有結合現代科技3D動畫的劇場，以提升劇場品質，其中，文和傳奇劇團除了客家戲外，並結合了崑曲、亂彈、外江戲及歌仔戲，十分不簡單。

文和傳奇劇團的團員馮文星及馮文亮是雙胞胎兄弟，在演出中分別飾演千里眼與順風耳，兩人都是苗栗公館的客家鄉親，今年皆24歲，因從小跟著阿嬤看戲，對客家戲曲深深著迷，10歲就北上就讀台北專科戲曲學校，目前就讀中央大學中文研究所，以攻讀研究戲曲，兄弟2人表示，客家老藝人凋零，因此有一種使命感，從事戲曲表演是一種緣份、也是傳承。

「戲遊文化城，藝術遊園地」活動，從7月到11月精彩不斷，有兒童鼓舞夏令營、薪傳歌仔劇團「五女拜壽」、大開劇團「日月潭傳奇」、文和傳奇劇團「九天鳳凰櫻」，還有樂團及劇場講座等，活動訊息可上台中市文化局網站查詢。＃