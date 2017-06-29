「郭董」棒球場落成啟用 曾馨瑩偕3子女返鄉見證

2017-06-29 14:39

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為鴻海董事長郭台銘、曾馨瑩賢伉儷，另類「愛」的結晶的南投縣立棒球場，今日舉辦落成啟用典禮，曾馨瑩特別帶著3名子女到場，她說，棒球是她最愛的球類運動，很開心可為家鄉、母校盡點心力，球場啟用後，若還有其夫婦倆可幫助的地方，也絕對會全力協助。

曾馨瑩表示，郭台銘真的很忙，有時候她也不清楚他現在位於哪一個國家、哪座城市，但他非常重視與家人相處的時光，週末儘量休假在家陪孩子，且早睡早起、作息正常則是她與郭董的養生之道。

南投縣立棒球場位於南投市貓羅溪畔921紀念公園旁，占地約4公頃，工程總經費為6300多萬元，除郭台銘捐贈的5000萬元，其餘由縣府自籌，也是縣內首座符合國際標準的棒球場，今日在舞龍舞獅熱鬧氣氛中揭牌啟用，中興國中棒球隊也上台向學姐曾馨瑩表達感謝之意。

據鴻海集團人員透露，郭台銘有一次陪同妻子返回南投市中興新村娘家時，曾馨瑩充當嚮導，帶老公穿梭大街小巷分享求學時期的生活環境，一路輾轉來到其母校中興國中時，郭台銘赫見棒球隊學生住在簡陋的鐵皮屋，深感不捨，基於愛屋及烏與回饋地方的心情，遂決定捐款5000萬元，讓缺乏經費的南投縣立棒球場得以興建，也是外界視該球場為郭董夫婦另類「愛」的結晶原因。

南投縣長林明溱表示，全縣目前從國小、國中至高中，總共有13所學校成立棒球隊，該球場啟用後，一定可提供選手更好的培訓環境，讓棒球運動在縣內深耕茁壯，進而為南投及國家爭光。