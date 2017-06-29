「郭董」棒球場落成啟用 曾馨瑩偕3子女返鄉見證

2017-06-29 14:39

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為鴻海董事長郭台銘、曾馨瑩賢伉儷，另類「愛」的結晶的南投縣立棒球場，今日舉辦落成啟用典禮，曾馨瑩特別帶著3名子女到場，她說，棒球是她最愛的球類運動，很開心可為家鄉、母校盡點心力，球場啟用後，若還有其夫婦倆可幫助的地方，也絕對會全力協助。

曾馨瑩表示，郭台銘真的很忙，有時候她也不清楚他現在位於哪一個國家、哪座城市，但他非常重視與家人相處的時光，週末儘量休假在家陪孩子，且早睡早起、作息正常則是她與郭董的養生之道。

南投縣立棒球場位於南投市貓羅溪畔921紀念公園旁，占地約4公頃，工程總經費為6300多萬元，除郭台銘捐贈的5000萬元，其餘由縣府自籌，也是縣內首座符合國際標準的棒球場，今日在舞龍舞獅熱鬧氣氛中揭牌啟用，中興國中棒球隊也上台向學姐曾馨瑩表達感謝之意。

據鴻海集團人員透露，郭台銘有一次陪同妻子返回南投市中興新村娘家時，曾馨瑩充當嚮導，帶老公穿梭大街小巷分享求學時期的生活環境，一路輾轉來到其母校中興國中時，郭台銘赫見棒球隊學生住在簡陋的鐵皮屋，深感不捨，基於愛屋及烏與回饋地方的心情，遂決定捐款5000萬元，讓缺乏經費的南投縣立棒球場得以興建，也是外界視該球場為郭董夫婦另類「愛」的結晶原因。

南投縣長林明溱表示，全縣目前從國小、國中至高中，總共有13所學校成立棒球隊，該球場啟用後，一定可提供選手更好的培訓環境，讓棒球運動在縣內深耕茁壯，進而為南投及國家爭光。

  • 南投縣立棒球場落成啟用，鴻海董事長夫人曾馨瑩（右6）也特別到場參加。（記者謝介裕攝）

    南投縣立棒球場落成啟用，鴻海董事長夫人曾馨瑩（右6）也特別到場參加。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣立棒球場落成啟用，中興國中棒球隊特別上台向學姐鴻海董事長夫人曾馨瑩表達感謝之意。（記者謝介裕攝）

    南投縣立棒球場落成啟用，中興國中棒球隊特別上台向學姐鴻海董事長夫人曾馨瑩表達感謝之意。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣立棒球場落成啟用，鴻海董事長夫人曾馨瑩（左）到場到場並開心進行敲鑼儀式。（記者謝介裕攝）

    南投縣立棒球場落成啟用，鴻海董事長夫人曾馨瑩（左）到場到場並開心進行敲鑼儀式。（記者謝介裕攝）

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