童玩節7月1日到8月13日登場，「穿越時空」歷險去。（記者簡惠茹攝）

2017-06-29 14:42

［記者簡惠茹／宜蘭報導］2017宜蘭國際童玩藝術節即將在7月1日到8月13日登場，今年以「穿越時空歷險記」為主題貫穿全園設施，五大水域設施貫穿穿越時空主題，讓遊客清涼一整個夏天。

今年宜蘭童玩節將在7月1日到8月13日在冬山河親水公園舉行，文化局表示，今年童玩節有五大亮點，開園時間延長到晚上8點30分、26個表演團隊橫跨全球5大洲20國、展館中高達75％的操作體驗、五項水域設備玩出創新元素，以及串聯宜蘭縣各鄉鎮特色與亮點，邀請遊客來宜蘭玩一趟深刻的在地旅遊。

每年最受遊客矚目的童玩節水域設施，文化局指出，今年水域遊戲創造玩水新元素，邀請大家勇闖水世界，民眾將能享受最沁涼、最消暑的童玩節，園區打造全新的戲水天堂「時空漫步」、「水迷宮」、「穿越水世界」、「水戰場」、「輕功水上飄」，包含了水床、水柱、水槍、水戰等各種刺激元素。

文化局指出，今年童玩園區緊扣穿越時空歷險記的主題，水域設施以埃及金字塔和羅馬競技場為雛型，讓遊客在遊玩時穿梭不同時空，十四米高的陸上遊憩設施「時光積」則有如超大積木堆疊而成的時光迷宮，需要親子合作才能找到出口。