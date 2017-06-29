北市住宅補貼最高7000元 7/21起開放申請

台北市加碼住宅補貼，若各項條件均符合，最高可獲得補助7000元。（記者黃建豪攝）

2017-06-29 14:11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市106年度「住宅補貼」即將開放申請了！民眾可多留意，只要符合家庭成員無自有住宅、家庭年所得低於128萬元等條件，就能在7月21日至8月31日期間，填妥申請書及檢附相關文件，以掛號郵寄或送至台北市政府都市發展局申請，最高補貼金額可達7000元，值得一提的是，往年禁止提出申請的頂樓加蓋等非法建築的承租戶，特別允許申請一次。

都發局指出，今年度內政部提供台北市市民申辦住宅補貼的計畫戶數分別為租金補貼9200戶、購置住宅貸款利息補貼536戶及修繕住宅貸款利息補貼220戶，台北市政府則加碼，只要符合內政部租金補貼規定且評點分數在0分以上，可視核定戶家庭所得條件，發放每月3000元至5000元補貼款，補貼戶數不受內政部計畫戶數限制；此外，如申請人生育有3名以上未成年子女或為台北市列冊低收入戶者可各加碼1000元，加碼後最高可補貼至7000元。

依照規定，今年租金補貼申請條件，除需年滿20歲、家庭成員均無自有住宅外，對於申請人之所得及財產仍有一定限制，設籍於台北市的租金補貼申請人家庭年所得須低於128萬元、每人每月平均所得須低於5萬4404元，另外申請家戶平均每人動產（存款、股票等）額度需低於15萬元、家庭不動產限額（土地、商辦等）現值總額需低於876萬元。

並且，往年承租非合法建物 （如頂樓加蓋）的弱勢家庭，礙於相關法規無法提出租金補貼申請，今年因修改租金補貼規定，放寬具備住宅法第4條經濟或社會弱勢者身分亦可提出申請。惟非合法建物的租金補貼僅能申請一次，希望透過租金補貼方式，鼓勵弱勢家庭改善居住環境，移居至合法房屋，提升生活品質。

都發局提醒，欲申請106年度住宅補貼的民眾，務必於8月31日前填妥申請書及檢附相關文件，以掛號郵寄或送至都市發展局中區辦公室申請（地址：台北市中山區南京東路三段168號18樓；現場收件時間為週一至週五上午9時至下午4時；申請書件以掛號郵件寄送者，其申請日之認定以郵戳為憑）。

都發局也說，本次申辦期長達6週，建議親自送件之民眾可避開人潮較為擁擠的申請首週與最後一週。出門前並請檢視各項資料是否齊全（租賃契約影本應記載出租人姓名、出租人國民身分證統一編號、承租人、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料），以免多次往返造成不便。

針對住宅補貼申辦作業如有疑問可撥打諮詢專線：（02）2777-2186轉0再轉1，由專人說明；申請書表及相關規定可就近至各區公所或至都市發展局免費索取，申請書及申請資訊亦可透過營建署網站下載及查詢（http://www.cpami.gov.tw/；首頁右側至「快捷服務」至「住宅補貼及青年成家專區」）。