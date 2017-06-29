北市聯醫宣傳分級轉診成功 柯文哲：非針對長庚

2017-06-29 14:13

〔記者周彥妤／台北報導〕急診待床耗時又耗心神，往往苦不堪言。台北市長柯文哲今出席北市聯醫召開記者會表示，不分疾病都擠進台大醫院，代表台灣分級轉診制度失敗；針對近日長庚醫院急診室醫師出走，他說，記者會主題碰巧探討急診待床，「不是看到長庚才辦，行程老早就敲定了，要特別強調是純屬巧合」。

台北市立聯合醫院今召開記者會指出，2年前啟動與台大醫院的院際轉診計畫，民眾可從台大醫院急診轉入聯醫病房接受治療，免苦等又享有不打折的醫療服務。

聯合醫院說，啟動計畫後，每月轉入人次增加7-8倍，成功率達8成，平均2小時完成轉院，81%返回北市聯醫看診，轉診滿意率92%。此外，若待床病人具安寧照護需求，也提供高品質的安寧服務，讓人生最後一哩路走得有尊嚴。

聯合醫院總院長黃勝堅表示，對外界而言，2年多轉診逾1000例，看起來不算多，但最重要是為分級醫療制度打下基石。

從台大醫院轉入聯醫的張姓大學生表示，2年前年出車禍，腳一定要馬上開刀，在台大醫院等候病床多時未果，過程就像「飄流」般，最後才輾轉到了聯醫中興院區，歷經開刀、洗腎，得到妥當照顧，受惠良多，非常感謝聯醫付出。

台北市長柯文哲表示，不管什麼病都往台大醫院擠，這代表台灣分級轉診制度失敗；看到聯醫成功率達8成，滿意度又高，就知道有成效。近日長庚醫院急診室醫師出走，他說，今天記者會早在1個多月前就拍板定案，「不是看到長庚才辦，要特別強調是純屬巧合」。