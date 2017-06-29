奇美「待客之心」明登場 日本文物125年來首度海外展

2017-06-29 14:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南都會公園奇美博物館全新的「待客之心」特展，將於明天登場，這是日本知名的「靜嘉堂」，125年來首度讓重量級文物收藏在海外亮相，備受矚目，希望民眾能從飲茶、宴會等陶瓷器皿，感受大和民族誠摯的人情味。

奇美今天為「待客之心—日本茶道與宴客文化」特展舉行開幕儀式，集團辦創人許文龍也專程出席，並邀請了「靜嘉堂文庫美術館」，以及贊助單位「三菱商事株式會社」等共同參與盛會。

特展的空間規劃相當別緻，一入內，透過投影，日本四季之美映入眼簾，接著是各式主題區，包含「茶之湯和懷石器物」、「宴會器物」、「煎茶之器皿」，還有第提供體驗的笑福面、彈波子、萬花筒、沙包、摺紙、劍玉、紙牌、風車等童玩，適合親子同遊。

日本三菱商事株式會社與奇美實業有逾半世紀的商業合作關係，為表達博物館開幕的祝賀之意，決定促成靜嘉堂藏品的跨海展出。

開幕儀式上，奇美實業董事長許春華與博物館副館長郭玲玲、廖婉如，以主人身分迎接佳賓，靜嘉堂理事長佐佐木幹夫、常務理事安藤一郎，靜嘉堂文庫美術館長河野元昭，三菱商事株式會社顧問宮內孝久、常務執行役員萩原剛等都專程來台，場面熱烈。

靜嘉堂在日本擁有舉足輕重、首屈一指的收藏，保存了三菱第二代社長岩﨑彌之助、第四代社長小彌太父子所蒐集的古籍與美術品，不乏國寶名作、重要文化財等。

靜嘉堂設有1座圖書館、1座美術館，這次特展由美術館以待客之心為主軸，精選百件茶道、宴客相關器皿來台展出，分享日本文化中誠敬以待、細品萬物的心意與美學觀。

期間，館方也將舉辦逾30場的主題活動，並與台灣裏千家茶道協會合作，推出茶道演示；特展從6月30日起持續至11月12日，相關訊息請上奇美博物館官網查詢：www.chimeimuseum.org。