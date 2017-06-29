科大研發膠原蛋白校內限售 也可從水果食物補充

2017-06-29 13:46

〔記者張軒哲／台中報導〕不少女性會補充膠原蛋白，弘光科大保健食品實習工廠今年製作的膠原蛋白，雖僅在校內發售，但第一次製作三千包，很快就賣光，學者建議，如果不喝膠原蛋白，平常也可以多補充維他命C之類的水果，或是多吃皮、腳筋等食物。

柯耀筆指出，保健食品實習工廠研發的「紅采膠原蛋白粉」，成分包含高單位的膠原蛋白、西印度櫻桃粉及維他命C，屬於保健食品，品質原料都有嚴格的管控，不同於坊間廠商委託別人檢驗，學校自己就可以進行品管檢驗，因為食科系有全國系所唯一國際級TAF及衛福部認證的「基因檢測認證實驗室」及「食品檢驗服務中心」。

柯耀筆強調，膠原蛋白為市場熱門產品，研發製作門檻不高，保健食品實習工廠研發及製作的目的不在營利，而是要透過研發實作及校內販售，落實產學無縫接軌的目標，未來將計畫再研發乳酸菌以及膳食性纖維產品。

柯耀筆表示，喝的膠原蛋白分子量越小越容易被人體吸收，因為人體不用花很多時間去水解，大分子的膠原蛋白則需要花很多時間水解，這是消費者選購時要注意的關鍵。另外，人體本身每天也會生產膠原蛋白，只是製造速度遠不及補充的，所以，不少人會選擇喝膠原蛋白。

營養系系主任王雪芳則指出，口服的膠原蛋白經過口水、水解、腸子吸收，吃進肚子消化吸收後，最後變成碳水化合物和胺基酸，儘管膠原蛋白無法被人體直接利用，但是，吃進人體後，「合成的原料會比較多」，她建議，如果不喝膠原蛋白，平常也可以多補充維他命C之類的水果，或是多吃皮、腳筋等食物。