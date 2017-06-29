別用10元硬幣量胎紋 國道警：目測磨耗指示點為準

2017-06-29 13:41

〔記者曾健銘／新北報導〕本月25日上午，國道警察局第九大隊警員在國道3號南下5K（七堵地磅站）取締一輛胎紋不足的大貨車，孰料，駕駛不服，當場以10元硬幣測量並全程錄影，大吐苦水指國道警員僅以目測就開單有失公平，事後還將影片上傳臉書抱怨，引發網友論戰，對此，今日國道警察局出面說明，10元硬幣測量胎紋已不適用大貨車，同仁完全依法取締。

國道警察局表示，依據道路交通安全規則第39條第1項第30款規定：「自103年1月1日起，各類車輛其所使用輪胎之胎面未磨損至國家標準 CNS 1431 汽車用外胎（輪胎）標準（胎面磨耗指示點係指外胎胎面溝紋磨耗至距溝底1.6公釐處之記號）或 CNS 4959 卡客車用翻修輪胎標準所訂之任一胎面磨耗指示點。」

當天遭取締的貨車司機雖拿出10元硬幣，測試輪胎中間還有胎紋，但法令規定胎紋有任何一點達到磨損指示點即不符規定，且依法規規定，檢視胎紋磨耗指示點，明顯目視即可判斷並不須儀器，依據道路交通管理處罰條例第33條第1項17款，開出3千元以上6千元以下的罰單。至於10元硬幣測量法是否還可行，對此警方表示，在103年已經修法，除了大型重型機車仍適用外，其餘車種一律以磨耗指示點為準。

國道警方表示，今年1月至6月28日止，國道發生爆胎交通事故經統計已有174件，造成3人死亡、69人受傷，警方呼籲，只要用路人行車前做好行車安全檢查，就可以避免爆胎事故，多一分準備，即可遠離危險。