環團譏最毒海岸線 竹縣新豐太空包破損、毒物沖大海

2017-06-29 13:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北、新豐交界處海岸，遭濫倒至少3萬立方公尺生活垃圾等廢棄物，被以約1200袋含有有害廢棄物的太空包砌圍起來，縣府去年爭取經費清除，但6度流標未標出，迄今部分太空包破損，有害物質被沖入大海，立委林淑芬和環保團體今召開記者會，批評是「最毒海岸線」。

前新豐鄉鳳坑村長姜政焜表示，海岸線廢棄物含有重金屬污染，經長年曝曬雨淋、海水侵蝕，已經嚴重破壞海洋生態，影響當地漁業發展，當地村民很擔心，希望環保單位儘快協助清除，不要再拖延。

竹北市尚義里長曾福也說，漁民紛紛抱怨，該海域的魚很少，還有人捕到長相奇怪的魚，貝類、蚵類等都沒有了。

此案是竹北市長何淦銘在縣議員任內，於99年元月揭露。縣府環保局研判，海岸廢棄物早在20年前遭濫倒，要找到源頭幾乎不可能，只能儘量爭取經費處理，並做好海岸防護。

根據環保署調查，廢棄物堆放範圍長約400公尺、寬度約20公尺，高出海平面6、7公尺，各區域廢棄物深度在地表下1到6公尺之間，推估數量約3萬立方公尺；其中，太空包污泥堆置在外圍，共約1200立方公尺，經樣品毒性溶出試驗結果（TCLP）顯示，萃出液總鎘及總鉛濃度超過有害事業廢棄物認定標準，但並未驗出戴奧辛。

環保局表示，104年10月向環保署提出「新竹縣新豐垃圾掩埋場西側海濱廢棄物移除計畫」，針對有害廢棄物部分先行移置。環保署在去年元月核定補助791萬餘元進行整治工程，但歷經多次上網公告招標，皆無廠商投標。

環保局指出，概估光是清走有害廢棄物，暫置他處，並做海岸邊坡穩定工程，至少要2、3000萬元；若要處理這些有害廢棄物，則上看2、3億元。對此，縣府後續仍將積極向中央尋求足夠的經費來移除處理。