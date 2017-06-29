桃園節電團隊到府診斷 省下1.5億電費

2017-06-29 13:29

［記者陳昀／桃園報導］又到了夏季用電高峰，桃園市環保局設有「桃園節能E世代」團隊，提供社區、學校等機關團體免費的到府診斷服務、輔導節能減碳，從102年推動至今，已輔導231處場所，省下1.5億元電費，減碳量達2.55萬噸，相當於65座大安森林公園一年的吸碳量，下半年度即日起也開放申請，可電洽：（03）335-4021。

環保局環境永續科科長林錫聰說，各級機關、學校、社區、商店、商辦大樓、醫院、旅館等場所都可提出申請，輔導團隊會到府勘查，再因應不同場所的特性，提供節能減碳的改善建議，包含節能、綠美化、再生能源及資源回收等。

他說，環保局今年共輔導10個單位，協助汰換節能燈具、節能電器、改善照明等來省電，預估每年可節省200萬度電，共省下600多萬元電費。

環保局長沈志修表示，各單位提出輔導需求後，「桃園節能E世代」團隊將會先檢視基本資料，瞭解現況；接著安排專家學者到府分析診斷，提供綜合改善建議；再彙整資料，結合政府各項輔助措施，導入適合的資源，如ESCO平臺建置推廣、公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法，及太陽光電發電系統設置補助等，製作專屬於各單位的節能輔導建議書，以改善節能減碳的疑難雜症，相關資訊可查詢「桃園低碳綠色城市網」低碳好康專區（http://greencity.tydep.gov.tw/），已可電洽：（03）338-6021#2120，或（03）335-4021。