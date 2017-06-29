庇護工場打卡 送樂活熊商品

台中市庇護工場推出多種產品。（記者張菁雅攝）

2017-06-29 13:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府為協助8家庇護工場行銷產品，與中華民國台灣泰迪熊協會合作，推出「台中樂活熊」商品，即日起至9月16日，前往庇護工場打卡，就送樂活熊商品。

受到不景氣影響，庇護工場業績明顯下滑，為刺激民眾消費，勞工局舉辦的「樂活熊兒讚起來」行銷活動，特別與泰迪熊協會合作設計樂活熊系列商品，做為參與活動的贈品。即日起至9月16日至全市8家庇護工場打卡，即可兌換樂活熊隔熱墊、隔熱手套；消費滿百還能參加摸彩活動，獎品包含機車、筆記型電腦與iPhone等多項大獎。

副市長林依瑩今天在起跑活動上表示，庇護工場提供身障朋友過渡性就業機會，台中市8家庇護工場分為4類，分別為食品烘焙、清潔、觀光休閒及印刷類，不僅生產優質產品，還能創造收入。未來目標將朝向庇護工場產品精緻化，希望往後產品不需再貼上愛心標籤，就可與市場產品競爭。

藝人鍾欣凌去年擔任台中市庇護工場代言人，今天也到場呼籲民眾多採購庇護工場產品。

勞工局指出，8家庇護工場目前共有117位員工，主要以智障居多，需要不斷重複訓練，慢慢學習技能，2年來已有25位員工從庇護工場轉到一般職場。