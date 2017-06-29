高雄公車式小黃再升級 7月起推夜間服務免費搭

2017-06-29 13:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「高雄款公車式小黃」服務再升級！7月1日起全國首創推出夜間服務，並免費搭乘，以服務偏鄉地區的民眾。

「高雄款公車式小黃」就是計程車彈性運輸服務，高雄市交通局評估有些偏遠的公車路線，每車次可能只有1、2人搭乘，市府卻得補助公車業者每公里40元，不符經濟效益，因此委由計程車接替行駛該路線，市府每公里只需補助25元，節省37.5％的經費。

「高雄款公車式小黃」目前共有大湖、永安、永安支線、大樹、大寮、燕巢等6條路線，除了燕巢線收費10元外，其餘都免費搭乘，但只在日間行駛。

交通局指出，7月1日起，「高雄款公車式小黃」服務再進化，全國首創夜間服務，推出「98線」夜間服務，每天下午6：20分由高雄大學出發，經橋頭區公所、捷運橋頭火車站、捷運青埔站、高雄第一科大、義大醫院，計程車的車身會貼上明顯的「98」字樣。

此外，由捷運小港站往返林園區公所的紅3線，除了上下班尖峰時段外，離峰時段也不再行駛進入中芸地區，由小港往中芸的民眾，7月1日起可以在新光人壽站下車，改搭公車式小黃接駁進入中芸地區；由中芸往小港的民眾，則可搭乘公車式小黃，在林園區公所轉乘紅3路公車。

交通局強調，增加這2線公車式小黃後，總計有8條路線，除了燕巢線收費10元外，其餘都免費搭乘，計程車隊並採購原裝進口全新車服務，包括9人座的福斯T6車款。

交通局也將檢討晚間10點過後的市區公車路線，搭乘人次太少的車次，也考慮改由公車式小黃來取代。

交通局未來將推出APP，整合公車式小黃及共乘服務，並於現有高雄i-Bus APP，新增公車式小黃資訊查詢及預約專區功能，也將建置乘客端預約服務專區、司機端派遣系統，提供更便民服務。