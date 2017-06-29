李麗華在美不忘替外籍漁工發聲 眾議員想合作

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華（前排右二）說，美國眾議員史密斯（後排右一）希望能密切合作外籍漁工議題。（李麗華提供）

2017-06-29 12:26

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣職業漁工工會秘書長李麗華成為美國國務院今年選出的8名防制人口販運傑出英雄之一，她在美國接受頒獎時，仍不忘為外籍漁工爭取權益，一一拜訪許多美國政治人物，希望他們能一起合作為漁工權益發聲，美國眾議員更表示要好好合作，為外籍漁工問題努力。

李麗華這次到美國參加頒獎典禮，身上仍然備著許多外籍移工勞動權益受到侵害的資料，她向許多美國眾議員表示，希望能建立安全網絡，讓漁工的來源國例如印尼、菲律賓和越南這幾個國家，以及引進國台灣、泰國和韓國，成立安全網絡，讓海上工作的勞動者得到協助。

李麗華說，拜訪的人當中，美國眾議員史密斯（Christopher Smith）相當重視這個議題，不斷向她強調以後一定要好好合作，繼續為移工的權益努力，可以看得出來他也希望可以給予協助。

李麗華說，得了這個獎，只希望自己的發言能在台灣更被政府相關單位聽到，他們只是希望有合乎法律的生活保障，希望薪水可以完整拿到、中間不再有仲介公司剝削、勞雇關係回到正常情況，加班能拿到加班費，真的沒有要求太高，但是卻苦苦爭取很久。

53歲的李麗華出生於台東，原本在台北市政府勞動局工作，負責外籍移工的案件，但是她說，後來認為體制內的制度和官僚體系讓她很難為外籍移工使力，因此希望能從民間的角度為移工發聲，毅然決然離開公部門。

李麗華後來為了幫新移民爭取就業保險、退休金等勞動權益，讓外籍配偶能納入就業保險法的保障，投入組織新移民勞動權益促進會，她說，外籍配偶當時的勞動條件跟本籍勞工落差很大，不但沒有保險，失業也沒有失業給付，但是做的卻是跟本籍勞工一樣的事情，努力了很久，後來終於讓她們也被納入就業保險法。

階段性任務結束後，李麗華到浩然基金會負責人權專案，期間接觸到許多外籍漁工，她說，當時剛好接觸到南方澳漁船有外籍漁工被繩索絞斷手臂的案子，後來研究工會法後發現原來他們也可以組織工會，所以才開始投入協助南方澳外籍漁工組宜蘭縣職業漁業工會。

為了讓工會能順利運作，李麗華不惜拿出自己的存款、賣車籌錢，她說，有一次要到台北抗爭，戶頭剩下0元，但是身上都已經沒有現金，先生戶頭還有5000元，也是一口氣拿出來用，什麼都花進去了。

「在工會所有的努力，都是想辦法讓自己失業，讓他們能獨立運作。」李麗華說，因為許多外籍漁工沒辦法閱讀中文文件，所以她都要從旁協助翻譯或解釋台灣法令，現在他們已經逐漸可以自主安排勞動教育，談論議題，她笑著說，「我就快要失業了，希望他們的工會能獨立成長」。

李麗華說，處理外籍漁工案件時，印尼境外聘僱漁工Suprianto被虐待致死的案件讓她最掛記在心上，曾經親自到印尼探望漁工的家人，當時Suprianto的大兒子說，以後不要出海捕魚，不想像爸爸一樣被打死掉，讓她相當心酸，這些外籍人士為台灣漁業賣命，卻換來家破人亡。

「他們要的真的不多，只是想要基本保障。」李麗華說，希望政府不要再閃躲，重視這些外籍漁工的權益，希望國內相關法規落實，讓境外聘僱漁工納入勞基法保障，把境外聘僱的漁工納入勞動部的管轄範圍，推動國對國的直接聘僱。