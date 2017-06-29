國際環境及永續發展競賽 我學生奪1金1銅

荷蘭國際環境及永續發展競賽 ，國立高雄師範大學附屬高級中學學生吳珮瑜勇奪金牌。（圖由科教館提供）

2017-06-29 12:21

〔記者林曉雲／台北報導〕荷蘭國際環境及永續發展競賽（簡稱INESPO），今年首度改為線上評審，參賽學生需錄製10分鐘以內的作品影片，並展現其作品、研究方法，結果及結論，今年共有來自世界35國、140件作品參賽，在金牌得獎率7％激烈競爭中，台灣參賽2件作品全數獲獎，奪得一金一銅的佳績，再次讓全球見識臺灣科學的不凡實力。

科教館館長朱楠賢表示，INESPO自2009年起，於每年6月前後舉辦，由荷蘭Cosmicus等5個積極重視永續發展的民間組織、學校團體共同舉辦。競賽類科包括環境化學、環境物理、環境生物學、環境地理學以及環境社會學等領域，集合自全球各地之國、高中生共同展示其研究作品。

今年我國2位代表學生分別是，國立高雄師範大學附屬高級中學吳珮瑜及台北市立第一女子高級中學黃郁晴，朱楠賢表示，在改由網路投件、缺乏現場解說，更考驗學生影片內容完整度的比賽方式中，兩人能以穩健而確實的表現，從眾多參賽者中脫穎而出，著實令人讚賞。其中，獲得金牌的吳珮瑜更獲邀參與今年9月11日至17日於荷蘭舉辦、為期一週的文化與研習之旅。

吳珮瑜的作品為《電場中的小晶靈-高電壓電場中液滴的結晶現象》，探討生活環境可見的高電壓電場，是否影響人體健康，勇奪金牌。黃郁晴則以《探討rVP1在肺癌細胞上Integrin路徑及Wnt/β-catenin路徑的作用機制》此主題獲得銅牌。