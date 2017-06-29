北市15個YouBike站體未通電 交通局指台電延宕…

2017-06-29 12:17

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨台北市議員王鴻薇今早在光華新天地旁召開記者會並指，光華商場YouBike站體早在去年12月完成建置，但事隔半年，迄今未通電、1台車都沒有；除了光華商場，另有14站體也是同樣狀況，站體完工卻未接電，她酸「難道是把站體當成裝置藝術？」

交通局技正彭志文回應，光華商場YouBike站體完工前，已向台電公司申請通電；但台電公司施工時遇到地下管線障礙，後來又遇到梅雨，導致通電時程一延再延。但雙邊並無簽訂契約，北市府對台電公司並無約束力，只能任由延宕、被動等待台電公司通電。

彭也說，光華商場YouBike站體因尚未通電，整體工程不算完工，交通局尚未驗收，尾款也還沒付給廠商。

媒體詢問，若台電公司遲遲未接電、驗收時程一再延宕，廠商就永遠拿不到尾款，很吃虧？彭僅稱，都有按照合約付款。對此王鴻薇立刻嘲諷，「難怪廠商都不敢接柯市府的標案！」

王鴻薇表示，光華商場YouBike站體並非個案。另有14站體未通電，分別是：捷運萬隆站（1號出口）、捷運中山站（2號出口）、捷運芝山站（1號出口）、捷運忠孝復興站（5號出口）、莒光大埔街口、樂群二明水路口、承德路3段8巷口、南京光復路口、忠孝東路6段185巷口、新明成功路口、迪化休閒運動公園、松友公園、健安新城、陽明高中。

對此彭志文承諾，所有站體定於今年底前完工通電，並啟用營運。