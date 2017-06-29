毒品包裝多樣化 賴清德籲青少年朋友絕不要踫毒品！

2017-06-29 12:07

〔記者蔡文居／台南報導〕暑假將屆，台南市為期2個月的青春專案「奔Fun青春 ，活力台南」將於6月30日登場，為確保青少年享有正當休閒的暑假生活，台南市政府於暑假期間推出一系列活動，鼓勵青少年走出戶外。市長賴清德也特別呼籲青少年朋友，避免被精美包裝的毒品所吸引，絕對不要踫毒品！

南市社會局表示，暑假期間青少年作息不定，易呼朋引友，若未妥當安排活動，加上現今毒品包裝多樣化，吸引青少年好奇誤用的機率大幅提升。台南市政府今年結合中央政府及民間團體資源，於暑假期間舉辦多元的系列活動，共分為育樂類、體育類、活動類、休閒類、研習類、藝文類、公益類及其他類等八大類，總計辦理2298場次。

賴清德今天率各局處舉辦記者會，呼籲青少年朋友暑假期間應維持正常作息，切勿涉足不當場所，慎防網路交友、避免從事違法的活動，多參與市政府舉辦的青春系列活動。他並提醒青少年朋友，現在毒品的包裝都做的很精美，不小心會被吸引，絕對不要踫毒品！

今年的活動包括社會局「音浪狂潮‧熱舞青春－熱音熱舞競賽」、民委會規劃「Hakka歌曲動起來－客家好聲音比賽」，警察局則舉辦有「少年3對3籃球賽」，衛生局有「奔Fun青春、打擊毒品」活動。

教育局運用VR結合太空歷險主題情境，辦理「VR體驗單日營」讓青少年體驗虛擬世界；觀旅局舉辦鵲「水域遊憩體驗活動」，勞工局將辦理「求職防騙暨就業隱私海報徵選比賽」及「青少年職涯規劃研習營」，文化局辦理「當我們童在藝起─親子禪繞畫」等活動，