旱溪人行道、自行車道雜草叢生惹民怨

2017-06-29 12:02

〔記者歐素美／台中報導〕民眾投訴，台中縣市合併後，潭子區旱溪兩旁的自行車道、人行道雜草叢生，機車任意停放，好像「沒政府」，水利署第三河川局表示，與廠商簽定合約，約2個月定期清除1次，預計7月10日前可清除完畢；市員蕭隆澤表示，季節變化大，雜草生長快速，相關單位應有更積極的作法及應變機制。

民眾向本報投訴指出，潭子區旱溪兩旁的自行車道及人行道，早晚都有很多民眾前往散步運動，原是潭子區民引以為傲的休閒好去處，但縣市合併後，兩旁雜草叢生，甚至機車隨意停放，好像「沒政府」一樣，很離譜。

潭子區長劉振村表示，旱溪自行車道及人行道屬水利署第三河川局管轄，區公所見雜草叢生，已行文三河局要求改善，至於機車亂停則屬於隨機行為，較難查察，只能呼籲民眾多發揮公德心。

第三河川局管理課表示，旱溪流經豐原、潭子、霧峰、烏日等地，三河局與廠商訂定契約，1年定期修剪清除雜草6次，平均約2個月清除1次，但雜草清除後約2週時間就會再長出來，目前已於6月15日開始從霧峰派工清除，預計7月10日前，潭子區旱溪河段的雜草即可清除完畢。

市議員蕭隆澤表示，旱溪東、西路兩側的自行車道、人行步道，早晚都有很多民眾附近運動，但雜草叢生、有礙觀瞻，甚至毒蛇出沒，造成民眾恐懼，但多次反映，相關單位都表示「有定期修剪」，問題是季節變換大，雜草生長速度也快，管理單位應該有更積極的作法及應變機制，以免造成民怨。