五踢女生只記大過 戲曲學院家長及學生抗議

聲援台灣戲曲學院被施暴生的家長和學生20多人今天赴教育部抗議。（記者羅沛德攝）

2017-06-29 12:05

〔記者林曉雲／台北報導〕五次飛踢女學生卻只被記大過，聲援台灣戲曲學院被施暴生的家長和學生20多人今天赴教育部抗議，痛責校方放縱嚴重體罰學生的老師李菄峻，讓惡師留在學校繼續授課，使學生和家長都很害怕，他們直批校方已違反教育基本法，要求解聘李菄峻，並要求教育部保障學生免於恐懼的受教權。

聲援家長代表戴士翔表示，台灣戲曲學院講師李菄峻在5月10日，排練時多次以腳踢踹吳姓女學生，還拍打學生的頭和臉多次，如此可怕的暴力行為，直到施暴影片外流，才被外界知悉台灣戲曲學院內的教學竟有如此違法且可怕的行徑，老師變成流氓，把女學生當成沙包打，這樣的人還可以繼續為人師表嗎？

抗議學生和家長拉起多幅白布條並呼口號：「戲曲學院師師相護，飛踢學生師，應趕出校門！」、「惡劣踢飛，體罰學生，國立台灣戲曲學院講師李菄峻天理不容！」、「體罰師繼續上課，學生身心受創，在恐懼中上課，這是國立學校，教育部不能放任無作為。」、「教育部無作為，放縱學校，師師相護，損害學生權益。」、「良師興國，不適任教師誤國，教育部救救我們的孩子！」、「戲曲學院放縱惡師危害學生！」

出來發言的抗議女學生表示，她不是戲曲學院的學生，因為戲曲學院的學生不敢站在前面抗議，「不是我們不學習，但不希望被老師這樣對待，影片上可以清楚看到老師飛踢學生，有人喜歡被飛踢？有人喜歡被打巴掌？不會有人喜歡，有一次就會第二次，不希望這樣的事情繼續發生。」

教育部國教署科長楊明朗代表接受陳抗，國教署人事室主任邱東坡表示，記大過是學校權限，但教育部會向學校進一步了解，要視體罰情節來決定，解聘停聘不續聘要符合一定的條件，也要慎重。

戲曲學院主秘王學彥表示，成績考核委員會是由高職部老師組成，校長等行政人員沒有參加，主席也是教師推選出來，委員會作出記大過處分，校方即使覺得太輕，手也伸不進去，簽上來之後，校長予以尊重，已向國教署報告；校方另啟動不適任教師會議，有律師、心理師及家長代表等各界人士參與，會議認為「未體罰成傷」，故未構成不適任老師的條件，這件事對學校的傷害也很大，校方並未包庇，李菄峻下學期的排課，則由客家戲曲學院決定。