林口長庚爆離職潮 柯：健保制度有問題

2017-06-29 11:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕林口長庚醫院驚爆急診醫師因不滿限縮人力，傳出離職潮，離職人數上看40人，台北市長柯文哲今對此直言，不能因為急診虧本就限縮，這在整體經濟的策略上是有問題的。

林口長庚還是北部重要的重度級急診責任醫院，據傳可能是因急診部門每年虧損，院方有意縮減專科醫師，另外也以「管理疏失」的大帽子，扣上2位主管級醫師，將2人免職，導致子弟兵不滿，決定出走。

市長柯文哲今出席台大急診轉診住院北市聯醫1000例記者會後受訪，急診何以總是虧損？柯文哲舉例指出，餐廳如果只賣白飯會虧錢，但如果不賣白飯，菜也賣不好，整個醫院的經營如果只看急診，那就是虧本，「但把急診關起來，難道其他科就會賺得到錢嗎？」他認為要看單位成本跟整體成本，不能因為急診虧錢就限縮，這在整體經濟的策略上是有問題的。

媒體又問，要如何避免再次發生長庚離職潮事件？柯說，本來依照《健保法》，分級、家醫和轉診制度都是要做的，但當年只做半套，台灣人應該不敢說不要健保，但健保制度有很多需要改進。

對於有醫師將現行分級制度由4級改為2級，僅保留醫學中心跟一般診所，柯文哲則說，只保留醫學中心跟一般診所，中間都沒有這樣不夠，重點還是在於健保法有規定要實施家醫制度跟分級制度，結果法律擺在那裡是給人民參考用，也沒有人在做，他無奈說「這國家本來就這樣。」