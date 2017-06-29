北市一般觀光旅館稽查 3業者違規

2017-06-29 11:38

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府今年針對轄內一般觀光旅館進行聯合稽查，發現17家一般旅館中，共有3家分別因泳池未依規定配置救生員、消防防護計畫未更新、消防受信總機等原因，因產生安全疑慮而違規。

台北市現存一般旅館共有18家，其中松山區的量子酒店因為今年新成立時，已通過檢查，因此北市府從4月25日至5月9日啟動的聯合稽查，只針對17家業者進行，包括：日勝生加賀屋、北投麗禧、北投老爺、台北君品、首都、帝后、第一、六福、慶泰、歐華、亞士都、有園、寒舍艾麗、天成、洛碁、福容與台北花園。

檢查項目，則包含建築物防火避難設施、設備安全檢查申報、消防設備、防火管理、防焰物品、公共意外責任保險、食品及營業衛生、菸害防制、勞動安全、空氣污染、噪音及廢棄物、健身房與游泳池設備及安全管理、旅館經營管理及相關文件審查等。

結果顯示，只有北投麗禧溫泉酒店游泳池未依規定配置救生員於現場執行業務、歐華酒店未更新消防防護計畫，以及北投老爺酒店消防受信總機故障。

體育局指出，北投麗禧溫泉的違規，是因為泳池旁的救生員，只要仍是飯店營業時間，就必須隨時待命，但檢查當時，卻以去吃飯為由未配置人員在場。消防局表示，歐華酒店部分，是消防防護計畫的人員名單，沒有隨人員異動更新，北投老爺酒店則是因為配線複雜，導致受信總機的線路故障，若發生緊急事故時，緊報器會無法正常運作。這3家業者的違規情況，已於5月31日前複檢合格。