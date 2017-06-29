台灣首顆自製衛星 8/25在美發射升空

2017-06-29 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕首顆由台灣百分之百自製遙測衛星「福爾摩沙衛星五號（福衛五號）」將在台北時間8月25日凌晨2時50分在美國發射升空，行政院長林全表示，這是台灣科技及系統整合能力的展現，對於科技部國研院國家太空中心，以及國內產學研團隊的努力，我在此表達肯定。

林全表示，福衛五號是第一枚由我國自主研製的衛星，由國研院國家太空中心，結合國內產、學、研的努力而有如此成果。目前，政府做好了所有太空環境的功能測試及驗證，完成了所有發射準備，預計於今年8月於美國加州發射。

林全責請科技部持續努力，推動太空科技研發的相關人才培育、促進研發成果的加值應用，希望未來有關太空產業的研究與產業發展，都能有更好的表現，也預祝福衛五號的發射作業圓滿成功。

福衛五號所拍攝影像可廣泛應用於政府施政、防災勘災、國土安全、環境監控、科技外交、學術研究及國際人道救援協助等用途，例如福衛二號於國內莫拉克颱風及日本311大地震等國內外重大事件的救災與重建工作均發揮相當大的幫助。另搭載先進電離層探測儀（AIP）科學酬載，可用來建置太空天氣模式、觀測電漿擾動變化研究電離層在地震前的可能異常現象。

國家太空心主任張桂祥表示，歡迎屆時8月25日福衛五號全民一起來見證我國科技發展的重要時刻。