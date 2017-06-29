故意、過失致鐵路事故 行為人將無卹金或醫藥補助

2017-06-29 11:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕鐵路法修正第62條於去年11月9日完成修正並公告實施後，交通部今日預告修正「鐵路行車及其他事故損害賠償暨補助費發給辦法」，增訂因受害人故意或過失行為導致行車及其他事故，鐵路機構不給付卹金或醫藥補助費。

鐵路行車及其他事故損害賠償暨補助費發給辦法現行規定是依103年6月18日，鐵路法修正前的第62條第2項規定授權訂定，最近一次修正辦法已經是11年前。交通部表示，這次預告修正主要是因母法實施後半年，需要完成子法修正，主要內容是為增進鐵路行車安全，並遏阻行為人故意或過失造成鐵路行車及其他事故，導致人員傷亡及社會成本增加；明確排除因受害人故意或過失行為所致行車及其他事故，鐵路機構不予給付卹金或醫藥補助費。

修法前即使是民眾自己故意或過失導致鐵路事故並有傷亡，若受害人為旅客，鐵路機構最高需賠新台幣10萬、受傷核實補助醫藥費，最高不超過7萬元；受害人非旅客不予補助，但要依實際情形酌給最高不超過5萬元的慰問金；鐵路法修正後已不再賠償因民眾過失導致的傷亡，若非旅客過失導致，仍賠償死亡旅客最高250萬元、重傷最高140萬、非重傷最高40萬賠償金，受死傷民眾非旅客，則全部賠償金額減半。