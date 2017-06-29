看到這急診 醫師：上天派來考驗我的！

新北市1名李姓醫師表示，自己收到1名急診病患，主訴竟是左眉被蚊子咬。（圖翻攝自「醫勞盟」臉書粉專）

2017-06-29 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕浪費醫療資源！有名李姓醫師表示，值班時病患塞爆急診，卻遇上蚊子咬的主訴，讓他忍不住大嘆，這是上天給他的考驗！

臉書粉專「醫勞盟」昨分享1名在新北服務的李姓醫師臉書貼文。李在文中提到，「急診整個塞爆，報了一整晚的滿床，現在掛個這個主訴一定是上天派來考驗我的！」

根據照片內容顯示，原來這名病患因「左眉上蚊子叮咬」，竟跑去掛急診。「醫勞盟」忍不住撰文寫下，「這樣的主訴掛急診？！！」

網友聞言驚呼，「傻眼」、「瘋了」、「咬他的蚊子可能是侏羅紀時期的巨蚊吧，太驚恐了」，痛批「浪費醫療資源」、「難怪急診會賠錢」；也有人直言，「應該是蚊子叮過後覺得腦洞大開」、「這個一定要開刀才會好」、「感覺急診診療費還可以調漲」。

部分從事醫護工作的網友見狀，紛紛跳出來憶述曾遇過幾種病人，包括「來掛號說要打雷射除疤的」、「吵架完換氣過度」、「喝完酒頭痛」、「吃不下來急診要求掛點滴補充水份」、「擠完痘痘流血不止」、「門診人太多不想等掛急診」，五花八門、雞毛蒜皮的理由令人「嘆為觀止」。