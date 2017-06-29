通霄漁港路面塌陷嚴重 保安林也遭殃

2017-06-29 11:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕這樣的狀況有點誇張！苗栗縣通霄鎮通霄漁港，被6月份兩波梅雨鋒面帶來的強降雨轟炸後，漁港旁路面嚴重塌陷，遠看隱約可以見到地面破了4個大洞，但是靠近一瞧居然是整面地基都陷落，連旁邊保安林地都遭殃，有漁民看了頻說「好像第一次這麼嚴重」。

由於通霄漁港風景優美，且最近天氣放晴，不少民眾都會到漁港欣賞美景，尤其黃昏時分，落日斜暉宛若綻放在藍色海面上的花朵，引人入勝。不過，民眾前往務必注意安全。目前相關單位已經安排會勘，掌握相關狀況。