農機具上路前不清洗 壯圍將開罰

如果農民使用農機具時，將泥土夾帶上農路，壯圍鄉公所將開罰。（記者林敬倫攝）

2017-06-29 11:08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕擁有約1900公頃的壯圍鄉，近期稻穗皆已成熟，農民準備進入收割及綠肥翻耕階段，但許多農民在作業時，常把夾帶泥塊的農機具開上農路，讓道路佈滿泥土，導致許多路過機車騎士有打滑風險，鄉公所打算對此開罰，壯圍鄉公所秘書沈清山說，已向鄉內的大農戶進行宣導，農機具上路前一定要清洗，否則將依廢棄物清理法，開出1200元至6000元罰單。

壯圍鄉僅次於三星鄉，是宜蘭縣農地面積第2多的鄉鎮，鄉內有10公頃以上農地的大農戶約有50戶，每年7月農民就會開始進行收割，9月就會針對收割完的農地，進行綠肥翻耕培養地力，然後進入4至5個月的休耕期，隔年2月再插秧。

鑒於每年7月至9月的農忙期，許多農民會將夾帶泥塊的農機具開上農路，讓道路佈滿泥沙，影響許多用路人的行車安全，鄉公所今召集所有大農戶進行宣導，希望農民把農機具開上道路前，可以事先清理，避免影響交通安全與空氣品質。

沈清山指出，除了影響交通安全，佈滿泥土的道路，很容易受風的影響產生揚塵，如經由呼吸道吸入人體，可能讓體質比較敏感的人，產生過敏、氣喘等疾病，危害鄉民的健康，所以呼籲農民，農機具上路前一定要清洗，否則查獲違規，將依據廢棄物清理法開出1200元至6000元罰單。