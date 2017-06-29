《暗黑破壞神3》美服 「台獨」、「藏獨」成禁用詞

有玩家發現「習包子」被《暗黑破壞神3》系統視為不雅文字，禁止使用。（圖擷取自PTT）

2017-06-29 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕知名電玩遊戲《暗黑破壞神3》今日推出《死靈法師的崛起》組合包，新職業「死靈法師」登場，許多玩家為了搶先體驗，跨海到美國伺服器遊玩，卻有玩家發現「台灣」被系統視為不雅文字，禁止使用。

一名網友在《PTT》八卦板上表示，今日是《暗黑破壞神3》大更新，並推出新職業「死靈法師」的日子，他在美國伺服器創建角色取名叫「台灣死靈」，卻被禁止使用，經過多次嘗試，「死靈」二字可以正常創建，使用「台灣」二字就會出現「該名稱包含了禁用或不適當的文字」的系統訊息。

專門介紹3C的網站《電腦王阿達》發現，不僅「台灣」無法使用，「台獨」、「民進黨」、「六四」、「藏獨」、「西藏獨立」、「習包子」等名詞均無法使用。不僅如此，「中國」、「習近平」、「國民黨」、「日本」、「馬英九」等名詞也不能使用。但像是其他國家的名稱「美國」、「南韓」則能使用，甚至連「臺灣」、「中華民國」也都能使用，禁止使用名詞的設定非常奇怪。

台灣開發和發行商暴雪娛樂回應，關於《暗黑破壞神3:死靈法師的崛起》於美服上線後，玩家無法使用「台灣」為新創的角色命名，經研發團隊調查後，確定是系統內的 bug 所致，我們將盡速更新，感謝玩家的回報，也謝謝大家對《暗黑破壞神3》的支持。