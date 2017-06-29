不是天生泳者？蘭嶼的孩子也要學游泳！

蘭嶼的孩子學游泳。（記者黃明堂翻攝）

2017-06-29 10:23

［記者黃明堂／台東報導］蘭嶼的孩子給人感覺就是海海邊長大，天生會游泳，但不盡然！水性佳，卻缺乏正確泳姿，台東大學特別出動了42位師生遠赴蘭嶼，教100位國小學童游泳。

台東大學師範學院曾世杰院長、文化休閒產業學系章勝傑及體育學系溫卓謀老師，在6月20日至27日帶領補救教學學程17位學生及25位深水教學助理到蘭嶼，為椰油國小及東清國小1至6年級的學童設計英文及游泳訓練的課程。

蘭嶼的孩子為什麼要學游泳？東大表示，這是一般人經常會存在的疑惑，其實是一個錯誤的認知。海島的孩子們都有不錯的水性，然而卻缺乏學習正確泳姿的機會。他們可以閉氣潛泳，但卻無法換氣長泳；有些孩子甚至有過溺水的經驗，對水產生恐懼。

東大體育學系老師溫卓謀，帶著通過深水教學培訓的25位教學助理，以海灣及港口作為教學的場域，搭配攜帶式親水體驗池進行游泳教學；而在鄰近海域進行教學時，除帶隊學生，另外有水域戒護員，確保安全。

經5天的學習，2年級以上的孩子們，80%完成50公尺以上的換氣游泳，並通過漂浮自救能力最高等級的檢測。

台東大學因執行「特色大學-山海教育計畫」，與蘭嶼的國小搭起合作的橋梁，這次的英語、游泳教學，更在行天宮關懷偏鄉計畫的支持下，得以順利進行，讓椰油國小及東清國小近100名學童得以參與課程。

東大表示，英文以及游泳都是孩子們未來所需要具備的能力，透過這次的學習活動，培養孩子們學習英文的動機，建構海上求生與游泳的能力。透過結構化的教學，送給偏鄉的孩子游泳與英語這2把進入新世界的鑰匙。