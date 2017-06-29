連美國魔術師都飛來取經 他的職業全台不到五人做得好！

王重元說，魔術顧問要負責除了上台表演以外的所有事情。（王重元提供）

2017-06-29 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣魔術師蔡威澤（Will Tsai）上月底以新創硬幣魔術轟動《美國達人秀》，在國內外更是引發一波討論熱潮。不過，你知道嗎，在這些發光發熱的魔術師背後，往往有個非常神秘的人物在替他們解決一切難題，今天小編要跟各位介紹的，就是這個極為罕見的職業—魔術顧問。

小編這次訪問到台灣頂尖的魔術顧問—王重元，職業魔術師出身的他，對魔術師表演時所會遭遇大大小小的難題非常了解，常能迅速掌握到問題核心並提出解決辦法。這樣的背景讓他頻頻收到海外邀約，目前更同時擔任兩個電視節目的魔術顧問，多數時間遠赴重洋，為一線魔術師們進行魔術發想、道具設計製作等任務。

當被問及魔術顧問的工作內容時，王重元笑著回說，「其實就是解決一切除了表演以外的問題」，他接著補充，「魔術師在台上表演一段5分鐘的魔術，背後的魔術顧問可能要花上幾個星期、甚至幾個月不眠不休的工作才能完成」。王重元指出，除了發想、設計及製作道具外，顧問還要懂各種電路原理、舞台燈光等，甚至連分鏡走位都要由顧問帶著魔術師進行排演，才能將一個看似簡單的魔術執行到完美的境界。

其他訪問內容且容小編在此賣個關子，趕快點開影片來一探究竟吧！