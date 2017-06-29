超輕土捏塑餐車、美甲 長女學生手藝驚豔

長榮女中學生以超輕土捏塑技藝設計行動餐、攤車，令人驚豔。（記者王俊忠攝）

2017-06-29 10:01

〔記者王俊忠／台南報導〕把壽司、蛋糕、麻婆豆腐等迷你食物模型，當作指甲彩繪上飾品，你看過這樣設計嗎？南市長榮女中時尚造型科藝術指甲課程，融入超輕土捏塑技藝，讓學生手作各種造型的指甲飾品，將來能提供另類服務。

經濟不景氣，年輕人創業不易，為省去店面租金與人事成本，個人化行動餐車及攤車日漸盛行，除了造型吸睛，賣的食物也愈發多元。長女時尚造型科課程有美顏、美髮、美甲等整體造型領域，學生出路主要為美容師或新娘秘書，如今該科學生不只為新娘子做造型，也發揮創意為行動餐車設計新風格。

藝術指甲課指導老師胡美智表示，目前坊間指甲彩繪，除了手繪圖案，上面黏貼飾品多為現成彩鑽、亮片，成品差異性不大，因此她在這學期融入超輕土捏塑課程，讓學生學習創作獨一無二的飾品，未來能提供客製化服務。學期末派個作業給學生，要學生為餐飲科學生設計餐車，作品必須結合超輕土捏塑與指甲彩繪技法。不僅如此，學生作品也展現紙雕、紙糊、金屬飾品設計、空間設計、色感訓練等多元技藝。

學生們利用各種紙材、布料、冰棒棍、壓克力板等素材打造出餐車主結構模型，有中式、日式餐車、甜點車，還有以花轎為造型的喜餅車，有學生用美甲片拼貼成中式餐車上的紅屋瓦，保特瓶底、大鈕扣、鋁線則成了餐車上的車輪。而餐車上的食物，包括壽司、串燒、甜點、冰淇淋甚至是麻婆豆腐、燒賣等迷你模型，都是超輕土捏塑技藝展現，整體作品精緻仿真程度，連老師都讚嘆、驚豔。

長女美容科及時尚造型科向來是該校招牌科系，招生年年爆滿，日前免試分發選填志願時，有學生發現時尚造型科不在選項裡紛紛打電話詢問。長女校長蔡玉敏表示，106學年度該科推出「超玩美新娘秘書班」，改採特招方式招生，學生如對該科有興趣，歡迎報名。