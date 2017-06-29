「華航+牛肉」港劇版 台南旅遊趕搭偶像劇熱潮

2017-06-29 09:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕就是要宣傳！香港TVB電視台5月推出4K偶像劇「不懂撒嬌的女人」，劇中大量於台南取景，並推薦牛肉湯美食，造成港人討論熱潮。南市觀光旅遊局把握這次熱烈話題，整合中華航空香港分公司與台南在地10家牛肉湯名店，推出港客專屬優惠方案，「搶」到優惠券就可免費品嘗1碗清燙牛肉湯。

「不懂撒嬌的女人」是香港TVB電視台首部4K偶像劇大戲，去年秋季在台南觀光旅遊局及文化局影視資源中心協助下，在台南海安路、安平、神農街、善化胡厝寮等知名景點取景拍攝。

觀旅局表示，劇中主角為香港商場行銷人員，有前來台南邀請牛肉湯店家至香港舉辦台南美食節的橋段，劇組也親自到牛肉湯店拍攝，並請老闆配合劇情演出。「不懂撒嬌的女人」在港播出後佳評如潮，收視率最高達29.3，為香港今年2線劇最高收視，也連帶引起港人旅遊台南的討論度，更有香港旅行社推出「不懂撒嬌女人台南食玩買1日遊」。

觀旅局長王時思表示，該劇播出之後，立刻回應香港華航邀請共同行銷，整合了台南美食和華航航線資源，推出這項方案，除了持續營造香港旅客到台南的誘因，也為台南最負盛名的「清燙牛肉節」打開國際知名度，吸引亞洲周邊各國饕客來嘗鮮。

觀旅局表示，配合優惠方案，推出港客專屬優惠券1千張，凡搭乘華航台南航線的香港旅客，落地台南後，皆可憑券免費品嘗1碗「不懂撒嬌女人」力推的清燙牛肉湯，品嘗券目前持續於香港機場華航櫃台發送中，使用期限到2017年底，香港華航並同時釋出台南航線機票優惠促銷代碼「HKTNN17」，凡香港居民在華航官方購票網站，購買香港直飛台南來回機票可享95折優惠，希望能在暑假旅遊旺季強打買氣。